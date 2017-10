Rosatellum bis, Di Maio: "Non ci fermano, protesta anche al Colle"

"Il corso della storia non si ferma con una legge. Andatevi a riposare perché vi dovete preparare per portare la protesta la prossima settimana in Senato". Lo afferma Luigi Di Maio dal palco del M5s in piazza a Roma annunciando anche manifestazioni davanti "al Quirinale" per chiedere che il presidente Sergio Mattarella non firmi la legge. "La percezione degli italiani è chiara, provano a fermarci ma il consenso per il M5S aumenta", attacca Di Maio.