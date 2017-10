Rosatellum bis, Berlusconi: "Forza Italia leale, sì a voto finale"

"Non è la legge che sognavamo, ma dato lo scenario attuale riteniamo che questo compromesso sia il miglior risultato possibile". Così Silvio Berlusconi sul Rosatellum bis. Il leader di Forza Italia ha quindi assicurato la "lealtà" del suo partito che pur annunciando "di non partecipare ai voti che riguarderanno le fiducie chieste dall'esecutivo" dirà "sì, con convinzione, in modo compatto e leale, al voto finale".