Rosatellum, al Pantheon la protesta dei militanti M5s: atteso Grillo

Mentre in Senato proseguono le operazioni di voto per il Rosatellum, al Pantheon a Roma ha avuto inizio la manifestazione organizzata dal Movimento 5 stelle contro la riforma elettorale. La piazza della Rotonda è già piena di persone e di bandiere M5s. Attesa per Beppe Grillo, il cui arrivo è stato annunciato dal deputato Danilo Toninelli che ha invitato i manifestanti a gridare "onestà e libertà".