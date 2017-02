Romani: "Dalla Consulta stimolo per una legge omogenea"

"Dalla Consulta è arrivato uno stimolo in più perchè si faccia una legge organica omogenea tra Camera e Senato, come aveva sottolineato il Presidente della Repubblica": così Paolo Romani, ospite di "Dentro i fatti" su Tgcom24. Il capogruppo di Forza Italia al Senato ha poi aggiunto: "Ora al lavoro per dotare il paese di una legge elettorale".