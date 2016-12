Roma, Virginia Raggi taglia la carta di credito del sindaco

La sindaca di Roma Virginia Raggi annuncia a mezzo social di aver rinunciato alla carta di credito a disposizione del primo cittadino della capitale. In un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, Raggi impugna le forbici e inscena il taglio di una carta di credito finta, per poi precisare.

"Ovviamente questa non è la carta reale perché ci ho rinunciato ma è un simbolo, quindi oggi taglierò questa". Raggi ricorda che "ieri in Giunta abbiamo adottato lo schema di bilancio di previsione triennale. E' un primo passo con il quale questa Amministrazione inaugura una stagione di lotta agli sprechi, risparmi ed efficientamento".



Di lì le conclusioni: "Oggi diamo quindi un taglio netto al passato e lo facciamo anche in modo simbolico, tagliando la carta di credito del sindaco e rispettando così un impegno che abbiamo preso in campagna elettorale".