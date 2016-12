Roma, Virginia Raggi: "Se sarò eletta farò solo un mandato"

"Se sarò eletta sindaco di Roma farò solo un mandato". Lo annuncia la candidata del M5s Virginia Raggi in un'intervista a Rolling Stones. "Noi abbiamo il limite dei due mandati - spiega -. Il primo lo ho già fatto da consigliera: il prossimo sarà quindi l'ultimo. Anche se eletta non mi potrò ricandidare". E aggiunge: "Penso però che potrò sempre dare una mano. Il futuro? Proprio non me lo immagino. Spalanco le braccia e aspetto".