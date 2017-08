Roma, Virginia Raggi in Procura: presentato un esposto per il caos partecipate, faro sull'Ipa

La prima cittadina è stata ricevuta dal procuratore capo Giuseppe Pignatone e dal procuratore aggiunto Rodolfo Maria Sabelli, che coordina il pool di magistrati che si occupano di questioni tributarie. Proprio sull'Ipa venerdì sarà aperto un fascicolo contro ignoti.



Ipa, in maggio nominato un commissario straordinario - Il sindaco nel mese di maggio aveva sciolto il consiglio di amministrazione dell'istituto per nominare un commissario straordinario. Il caos partecipate, alimentato nei giorni scorsi dalle recenti dimissioni dell'ex dg Atac Bruno Rota, dopo la bufera politica potrebbe arricchirsi di un nuovo capitolo di carattere giudiziario.



Due nuove nomine in giunta - Nella convulsa giornata di Virginia Raggi, il sidnaco ha seguito anche il nuovo mini-rimpasto di giunta, che dovrebbe essere ufficializzato venerdì. Sta, infatti, per allargarsi da 10 a 12 assessori più la sindaca, l'esecutivo comunale con due new entry. Si tratta di Margherita Gatta e Rosalba Castiglione: sono loro, salvo sorprese, che si occuperanno di Lavori Pubblici, la prima, e Casa e Patrimonio, la seconda. "Se la sindaca ha necessità di dover allargare la squadra, ne ha tutte le facoltà nonché l'appoggio del gruppo consiliare", commenta il capogruppo del M5S in Campidoglio Paolo Ferrara, mentre le opposizioni tuonano: "Più poltrone ma i problemi della città aumentano".



Il caso Mazzillo, deleghe dimezzate - Il Movimento capitolino commenta per la prima volta anche il caso di Andrea Mazzillo, l'assessore al Bilancio al centro di una crisi politica in Campidoglio. Dopo un confronto molto teso, il primo cittadino gli ha riconfermato la fiducia sui conti e lui resterà al suo posto anche se con deleghe "dimezzate" (non è più lui, infatti, il titolare di Casa e Patrimonio). Tra le ipotesi che circolano c'è anche quella che la sua sia una permanenza a termine a Palazzo Senatorio. E proprio Ferrara su questa possibilità non si sbilancia: "Questo non lo so. Non ne ho ancora parlato con la sindaca, so che c'è stato uno scambio di opinioni però credo che spetti a lei", la decisione.



Chi saranno i due nuovi assessori - Anche in giunta si dà ormai per certo l'arrivo delle due nuove colleghe. L'avvocato Rosalba Castiglione è di origini siciliane e ha competenze in campo di gestione del patrimonio. Margherita Gatta, attivista a 5 Stelle con una laurea in giurisprudenza ed esperienze nel campo di lavoro e appalti pubblici, già collaborava con l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori. Quello che dovrebbe essere annunciato venerdì è il quarto aggiustamento della giunta a 5 Stelle: il primo ci fu per rimpiazzare l'ex assessore al Bilancio Marcello Minenna con Andrea Mazzillo; il secondo per sostituire Paola Muraro con la nuova responsabile all'Ambiente Pinuccia Montanari; il terzo per dare il benvenuto all'assessore all'Urbanistica Luca Montuori che ha preso il posto di Paolo Berdini.