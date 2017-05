Roma, Virginia Raggi: "Accordo raggiunto, firmato nuovo contratto"

"Un nuovo contratto per i dipendenti capitolini. Un nuovo inizio per l'amministrazione. Firmato accordo con sindacati. RomaLavora". Così il sindaco di Roma Virginia Raggi annuncia, su Twitter, l'arrivo di un nuovo contratto decentrato per i 23mila lavoratori capitolini. Il contratto in questione regola anche l'erogazione del salario accessorio, risolvendo così la querelle con il Mef, al centro di polemiche da tempo.