Roma, vice sindaco: "Politica e ministeri fuori dal centro"

"Se avessi la bacchetta magica trasferirei tutta la politica e i ministeri all'Eur, per esempio. Comunque via dal centro". Lo afferma il vice sindaco di Roma, Luca Bergamo, in un'intervista al Corriere della Sera. "Roma è uno dei principali asset del Paese, e non perché sia meta di tanti turisti, ma per la sua unicità. E' il luogo principale attraverso cui il Paese può rientrare nel gioco dei grandi", ribadisce Bergamo.