Roma, verso archiviazione dell'inchiesta che vede indagata la Raggi

Potrebbe essere presto archiviata l'inchiesta della Procura di Roma che vede indagato per falso ideologico in atto pubblico, come atto dovuto, il sindaco Virginia Raggi. Il caso riguarda le consulenze alla Asl di Civitavecchia non dichiarate dall'esponente M5s quando ricopriva l'incarico di consigliere comunale. Il primo cittadino, secondo gli inquirenti, potrebbe esser stato "indotto in errore" dai moduli. Da qui l'ipotesi di chiudere la vicenda.