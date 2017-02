Roma, sfogo dell'assessore Berdini contro la Raggi: "E' impreparata"

Berdini ripete di essere dispiaciuto per quello che sta accadendo, ma ribadisce che la Raggi non è pronta a ricoprire il ruolo di sindaco della Capitale. "I grand commis dello Stato, che devo frequentare per dovere - spiega - lo vedono che è impreparata. Ma impreparata strutturalmente, non per gli anni. Se vai, per dirne una, a un tavolo pubblico e dici che sei sindaco di Roma, spiazzi tutti. Lei invece...". Poi torna a criticare i collaboratori della Raggi. "Io glie l'ho detto: 'Sei sindaco, quindi mettiti intorno il meglio del meglio di Roma'. E invece s'è messa vicino una banda".



L'assessore parla anche della vicenda Romeo e del ciclone delle polizze vita. "Sono proprio sprovveduti - dice -. Questi secondo me erano amanti. L'ho sospettato fin dai primi giorni, ma mi chiedevo: 'Com'è che c'è questo rapporto?'. E poi, questa donna che dice che non sapeva niente, ma a chi la racconti? La sua fortuna è stata che non ci fosse nessun reato. Lei era anche già separata al tempo, e allora dillo! Ma possibile che questa ragazza non debba uscire mai?".