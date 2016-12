Roma, Salvini "scarica" Bertolaso

Con una nota dell'ufficio stampa della Lega Nord, Matteo Salvini prende le distanze dalla candidatura a sindaco di Roma di Guido Bertolaso. "Bertolaso - dice Salvini - non è il mio candidato a meno che non me lo impongano i cittadini ai gazebo. Matteo Salvini e Noi con Salvini non hanno alcun candidato fino a quando non si esprimeranno i romani ai gazebo del 19 e del 20 marzo. Se sceglieranno Bertolaso bene - conclude - , se no seguiremo altre vie".