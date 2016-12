Roma, Salvini: dico no a Bertolaso

Ancora una volta, in modo più esplicito, Matteo Salvini dice no alla candidatura Bertolaso per il Campidoglio. "Di Roma non parlo, Bertolaso dica quello che vuole: non è il mio candidato", ha affermato il leader della Lega Nord, a margine dell'inaugurazione di una sede del suo movimento a Grammichele, nel Catanese. Alla domanda se in futuro potrà esserlo, Salvini replica e ribadisce: "Non è il mio candidato".