Roma, Romeo: "Mi fidavo di Marra, sono pentito di averlo presentato a M5s"

"L'ho conosciuto nel 2013 - riprende, intervistato dal Raitre - e ho lavorato con lui bene per un certo periodo, producendo qualche risultato. In ragione di questo rapporto fiduciario, l'ho presentato a vari esponenti del Movimento. Se sono pentito di averlo fatto? Pentito è un eufemismo".



Progetto di squadra - Romeo spiega poi che "ci stavamo preparando per governare la città, se avessimo vinto le elezioni. Non era un progetto mio, di Marra e della Raggi. Era un progetto comune di una squadra, capitanata da Virginia Raggi". E aggiunge: "Ho fatto un passo indietro per evitare ulteriori imbarazzi al sindaco".



Romeo parla anche della vicenda polizze, il motivo per cui è finito nell'occhio del ciclone negli ultimi giorni, definendo quelle in cui la Raggi è indicata come beneficiaria "forme di investimento, non eccessivamente rischiose, più o meno remunerative". E smentisce l'ipotesi secondo cui le polizze fossero una forma di finanziamento politico: "Non c'è nessun indizio su questa cosa".



E mentre l'ex capo di segreteria dice la sua verità, spunta un altro documento dalle carte dell'inchiesta, secondo cui tutto veniva deciso con il benestare del sindaco: anche gli stipendi dei funzionari promossi. Si tratta, scrive il "Corriere della Sera", della circolare del 19 ottobre 2016 con i criteri per le nomine dei dirigenti: quelle righe documenterebbero che la nomina di Renato Marra a responsabile per il turismo era pienamente condivisa dal primo cittadino, perché il documento esclude "che si debba fare una selezione sui curriculum di chi aspirava a quel posto". Un punto chiave per chiarire le responsabilità in proposito di Raffaele Marra e di Virginia Raggi.