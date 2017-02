Roma, Romeo: "La Raggi e gli altri beneficiari non sapevano delle polizze"

"Ho letto inesattezze che necessitano precisazioni: non avendo moglie né figli, ho indicato fra i beneficiari delle polizze, sempre e solo in caso di mia morte, le persone che più stimo". E' quanto scrive su Facebook Salvatore Romeo, aggiungendo: "Fra queste c'è anche Virginia Raggi, indicata come beneficiario di una polizza da 30mila euro. Sottolineo che la sindaca, così come tutti gli altri beneficiari, non erano a conoscenza del mio operato".