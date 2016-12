Roma,Renzi: dream team per Giubileo

"Stiamo preparando, per evitare contraccolpi dalle dimissioni della giunta comunale, una bella squadra tosta, un dream team, per lavorare su quest'anno del Giubileo a Roma". Lo ha affermato il premier Matteo Renzi. "Rimettere a posto metropolitana, mezzi pubblici, strade: è su questo che i cittadini giudicano i sindaci, non su quanto vanno in tv", ha sottolineato.