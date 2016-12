Roma, Raineri: Raggi affida tutto al duo Romeo-Marra

A pochi giorni dalle sue dimissioni, Carla Raineri si toglie qualche sassolino dalla scarpa spiegando che "non vi erano le condizioni per svolgere il ruolo per il quale ero stata autorizzata dal Csm". Al Corriere della Sera l'ex capo di gabinetto del Comune di Roma ha dichiarato che, in Campidoglio, la Raggi "aveva concepito una segreteria particolare guidata da Salvatore Romeo ex funzionario del Comune e assessore-ombra al Bilancio" e da Raffaele Marra, formalmente suo vice "ma che riferiva direttamente al sindaco". E sulla Muraro spiega "Presenti Raggi-Muraro-Minenna-Frongia e altre persone, l’assessore Muraro insisteva per portare davanti al pm i suoi documenti per sollecitare l’archiviazione. 'A Milano non si usa farlo, e trovo inopportuno interferire con il lavoro del pm" risposti io".

Raineri annuncia di aver rinunciato allo stipendio per il periodo dal 22 luglio al 31 agosto.