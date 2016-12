Roma, Raggi: sul bilancio rispettati i termini, Renzi taglia risorse

"Roma ha adottato lo schema di bilancio per il prossimo triennio, rispettando i termini di legge come non accadeva da anni", mentre sulla finanziaria Renzi "non ha rispettato i termini di presentazione che lui stesso si era dato". Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha risposto così al premier, che l'aveva accusata di aver tagliato i fondi per cultura e scuola. "Come al solito, anche quest'anno intende tagliare risorse destinate ai Comuni", ha aggiunto.