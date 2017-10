29 agosto 2017 22:14 Roma, Raggi sugli sgomberi: "Tolleranza zero su nuove occupazioni in città" Il sindaco della capitale su Facebook torna sullʼemergenza abitativa, annunciando interventi a favore di legalità e famiglie bisognose

"Il comune sta facendo la sua parte ma deve essere chiaro che non dovranno essere tollerate nuove occupazioni: su questo, gli interventi per ristabilire la legalità da parte delle forze dell'ordine avranno il pieno sostegno dell'amministrazione capitolina". Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "Il governo - ha aggiunto - dovrebbe studiare misure urgenti per disincentivare il fenomeno degli immobili sfitti o invenduti".

"Solo a Roma - si legge nel post - si trovano circa 200mila case vuote, che in alcuni casi formano veri e propri quartieri fantasma. È uno scandalo a cui bisogna porre rimedio, un'offesa a chi non ha un tetto ed è costretto a vivere da anni in condizioni di disagio. Soprattutto dopo la crisi economica che ha colpito l'Italia".

Il piano per l'emergenza abitativa - "Ci stiamo lavorando dallo scorso anno. Nei mesi scorsi, molto prima che il problema esplodesse mediaticamente, abbiamo approvato due delibere per superare il disagio abitativo e tutelare le fragilità. Abbiamo tracciato un percorso: stiamo effettuando la ricognizione di tutti gli immobili del patrimonio di Roma Capitale e dei beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata. Vogliamo destinarli a nuclei familiari in condizioni di fragilità all'interno del nuovo Servizio di assistenza e sostegno socio alloggiativo temporaneo (Sassat). Entro il 31 ottobre termineremo il censimento e avvieremo le attività di stima economica per gli interventi di manutenzione necessari a renderli abitabili".