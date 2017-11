Roma, Raggi: "Sgomberata una sede FdI-An, erano morosi dal '72"

"E' stata sgomberata in via delle Terme di Traiano una sede di FdI e An con una soluzione di morosità prolungata. Il contratto era scaduto nel 1972. Da allora occupavano una sede comunale senza pagare i canoni". Lo ha detto su Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "Il ripristino della legalità passa anche da un'azione energica contro quei soggetti, in questo caso i partiti, che tra l'altro prendono rimborsi elettorali cospicui", ha precisato.