Roma, Raggi: "Settimana difficile, ma il lavoro non si è fermato"

"E' stata una settimana difficile. Vorrei tranquillizzare i romani: nonostante le difficili giornate trascorse, il lavoro per la città non si è fermato". Lo scrive, in un lungo post su Facebook, il sindaco di Roma, Virginia Raggi. Il primo cittadino, dopo lo scandalo che ha travolto la sua amministrazione, accenna a progetti sul fronte trasporti, politiche abitative, municipalizzate, decoro e dipendenti capitolini.