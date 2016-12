Roma, Raggi rilancia la funivia urbana: stiamo lavorando al progetto

"Il nostro sogno è realizzare a Roma una mobilità alternativa e sostenibile. Per questo abbiamo pensato ad una funivia urbana da Casalotti a Battistini". Così il sindaco di Roma Virginia Raggi, che in un post su Facebook rilancia il progetto presentato in campagna elettorale. "Non ce ne siamo dimenticati. L'avevamo annunciato e ci stiamo lavorando su: abbiamo avviato uno studio di fattibilità dell'opera, tra pochi mesi avremo i risultati", spiega.