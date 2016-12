Roma, Raggi (M5s): 35% voti? Rispetto al 17% del Pd non c'è storia

"Se mi aspettavo il 35% dei consensi al primo turno? Ci speravamo, forse aspettarcelo no. Poi in confronto al 17% del Pd non c'è storia. Abbiamo lavorato tanto e con passione". Lo ha detto Virginia Raggi, candidata a sindaco di Roma del M5S, che al secondo turno affronterà il Dem Roberto Giachetti. "Noi proponiamo una visione della Capitale con più mezzi pubblici in tutta la città e una gestione sana del ciclo dei rifiuti", ha aggiunto la Raggi.