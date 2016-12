Roma, Raggi: "La metropolitana arriverà fino al Colosseo"

"Sono qui a rassicurare tutti che il Movimento 5 Stelle intende proseguire l'attività di costruzione della linea metro C fino ai Fori, Colosseo". L'annuncio arriva dal sindaco di Roma Virginia Raggi, che lo ha dichiarato in Aula Giulio Cesare in Campidoglio, durante il consiglio su Roma Metropolitane. "Lo abbiamo sempre detto - continua il primo cittadino - e non ci rimangiamo la nostra parola. Dal Colosseo in poi, si ragionerà più avanti".