Roma, Raggi firma ordinanza: basta centurioni e risciò in centro

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha dichiarato guerra ai centurioni e ai risciò. La sindaca ha firmato una nuova ordinanza che dispone "il divieto di qualsiasi attività che preveda la disponibilità a essere ritratto come soggetto in abbigliamento storico in fotografie o filmati, dietro corrispettivo in denaro". L'atto è stato adottato ai fini della tutela della sicurezza urbana e del decoro o del patrimonio culturale della città e rimarrà in vigore fino al 30 luglio 2017.

Per le stesse motivazioni, nonché per esigenze di tutela dell'incolumità pubblica, la sindaca ha firmato un'altra ordinanza che dispone il divieto di svolgere in alcuni ambiti territoriali di Roma, in particolare nel centro storico e nei luoghi di maggior attrazione turistica, qualunque attività assimilabile al trasporto pubblico collettivo o individuale di persone, con velocipedi a tre o più ruote.



Anch'esso sarà valido fino al 30 luglio 2017. In caso di violazione delle ordinanze, verrà applicata la sanzione amministrativa di 400 euro stabilita dalla giunta capitolina lo scorso 19 luglio.



Come ha dichiarato la sindaca Raggi," l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente si rende necessaria nelle more dell'assunzione di regolamenti ai quali l'amministrazione sta lavorando per disciplinare l'attività dei cosiddetti centurioni e risciò."