Roma, Raggi: "Col M5s al governo chiederemo più fondi per la Capitale"

In un'intervista rilasciata a Il Messaggero a quasi due anni dall'elezione, la prima cittadina romana ha dichiarato però di non sentirsi impotente di fronte alla sua città che "soffre": "Sono speranzosa, rimetteremo tutto in ordine".



"La rivoluzione del 'cambiamo tutto' - ha proseguito la Raggi - è nelle concessioni del patrimonio e nel fare le gare. Abbiamo assegnato oltre mille case popolari. Siamo tornati a fare i bandi, ci sono aziende che partecipano alle gare e che ringraziano anche se non vincono". E sull'eventualità di ricandidarsi per un secondo mandato alla guida del Campidoglio, se dovesse cambiare il vincolo imposto dai 5 Stelle, evita di rispondere: "Mi dispiace, adesso devo andare perché mi aspetta una riunione importante".



Per sconfiggere il clan dei Casamonica, il sindaco di Roma rafforzerà "la collaborazione con tutte le istituzioni e le forze dell'ordine, come abbiamo fatto per Ostia". Per quanto riguarda invece i trasporti ha parlato di "un patto con i romani" per il finanziamento di 600 nuovi bus, la realizzazione di nuove corsie preferenziali e, per i rifiuti, il primo bando per una gara europea finalizzata allo smaltimento. Sulle buche, infine, il Comune "ha incrementato i fondi diretti gestiti dall'amministrazione e dai municipi".