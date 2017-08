Roma, Raggi: "Benvenuto ad assessore Lemmetti, grazie a Mazzillo"

"Do il benvenuto nella mia squadra a Gianni Lemmetti. Da oggi si occuperà di bilancio e dei conti di Roma. Abbiamo davanti un sfida importante e allo stesso tempo difficile: rilanciare la nostra città e risollevarla dal baratro in cui l'hanno gettata". Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi che ha ufficializzato l'uscita del precedente assessore, Andrea Mazzillo: "Lo ringrazio per il lavoro portato avanti finora".