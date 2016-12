3 ottobre 2016 19:48 Roma, Raggi al lavoro per fermare sprechi | Pioggia di querele: Muraro contro Renzi, Pd contro sindaco Il sindaco della Capitale e la Giunta lavorano per portare in regola il deficit di anni di malapolitica. Dopo le parole del premier su Mafia Capitale, la Muraro ha sporto denuncia per diffamazione

I conti di Roma non sono in ordine e la Giunta è al lavoro per bloccare gli sprechi che sono stati causa, nel corso degli anni, del pesante deficit. Lo spiega il sindaco Raggi, sottolineando come l'attività di governo sia stata dedicata "a cercare quelle economie di bilancio che potessero andare a sostenere i servizi che troppo spesso negli anni scorsi non sono stati supportati a causa di sprechi". L'assessore Muraro intanto ha querelato Matteo Renzi.

Raggi: "Trovati 9 milioni da destinare nei municipi" - "Oggi presentiamo una prima variazione importante al bilancio. Abbiamo trovato 9 milioni di euro che assegniamo di fatto all'assistenza sociale nei municipi. Da una verifica puntuale delle poste di bilancio abbiamo già individuato 11 milioni di cui 9 milioni li abbiamo già immediatamente utilizzati per le esigenze dei municipi", sottolinea la Raggi nel corso della conferenza.



Il premier Renzi denunciato per diffamazione - "Indebiti accostamenti con l'inchiesta di 'Mafia Capitale'", per questo motivo l'assessore all'ambiente del Comune di Roma, Paola Muraro, ha sporto denuncia per diffamazione a carico del presidente del consiglio Matteo Renzi e di altri. "Speculare sulla sua vita privata o rappresentare fatti non veri è solo indice a nostro parere di una azione diffamatoria", ha detto il legale dell'assessore, l'avvocato Alessio Palladino.



Il presidente del Consiglio domenica parlando ai giovani del Partito democratico aveva lanciato l'accusa contro Virginia Raggi affermando che "ha dato i rifiuti in mano a Mafia Capitale". La replica del sindaco non si era fatta attendere: "Affari con loro? Mica siamo il Pd". Lunedì la notizia della querela.