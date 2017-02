Roma, Raggi a tassisti: siamo con voi, no a riforme dall'alto

"Noi siamo con voi, per noi il servizio di trasporto pubblico non di linea è fondamentale. E' il biglietto da visita della città, deve essere regolamentato in maniera chiara, può essere sicuramente migliorato però le riforme dall'alto non ci piacciono e complicano tutto il sistema". Lo ha detto il sindaco Virginia Raggi, arrivando a piazza Madonna di Loreto, dove è riunita una delegazione di tassisti.