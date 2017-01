Roma, Raffaele Marra indagato per abuso d'ufficio

Anche Raffaele Marra è indagato in concorso per abuso d'ufficio nell'inchiesta sulla nomina del fratello Renato, che coinvolge Virginia Raggi. Tra le carte dell'inchiesta alcune chat tra i fratelli Marra e la conversazione tratta da Telegram in cui la Raggi si lamenta con Raffaele per non aver saputo dell'aumento di stipendio del fratello. Le chat erano presenti nell'indagine che ha portato il 16 dicembre all'arresto del dirigente per corruzione.