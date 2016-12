5 dicembre 2014 Roma, proteste all'elezione del nuovo presidente del Consiglio comunale Urla e cartelli di diversi manifestanti, tra i quali esponenti di M5S e lega dei Popoli. "Tutti a casa" e "fuori la mafia dallo Stato" gli slogan urlati Tweet google 0 Invia ad un amico

21:42 - Una rumorosa protesta è andata in scena in Consiglio comunale a Roma durante lo spoglio delle schede per l'elezione del presidente dell'assemblea e dopo la proclamazione di Valeria Baglio. Tra i manifestanti esponenti di M5S e lega dei Popoli. "Tutti a casa" e "fuori la mafia dallo stato", alcuni dei cori intonati. Quindi, dopo la proclamazione, applausi in Aula da parte della maggioranza e ancora proteste all'esterno.