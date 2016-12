Roma,Prefetto: 3 ipotesi per Comune

12:45 - "Per Roma potrebbero esserci tre ipotesi, dopo la valutazione delle carte dell'inchiesta Mafia Capitale: o un accesso agli atti, o lo scioglimento o una terza via che prevede di non intervenire essendo in corso l'attività giudiziaria". Così il prefetto Giuseppe Pecoraro ricordando che prima deve riferire al ministro dell'Interno. Dal canto suo il sindaco Ignazio Marino dice: "Io mi rifiuto di avvalorare l'idea che Roma sia una città di mafiosi".