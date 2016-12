Roma, Pd: "No avanti con Marino"

La linea Dem su Ignazio Marino non cambia. Come sottolineato dal presidente del Pd Matteo Orfini durante un incontro con i consiglieri capitolini del partito, "non ci sono le condizioni politiche per andare avanti". Il sindaco dimissionario di Roma, durante una conferenza stampa, era tornato a sottolineare la possibilità "di verifiche politiche sull'esistenza di una maggioranza in Campidoglio".