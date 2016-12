Roma, Orfini convoca consiglieri Pd

Il commissario del Pd Roma Matteo Orfini ha convocato alle 14 i consiglieri comunali dem al Nazareno. In questa riunione si potrebbe discutere dell'ipotesi di dimissioni di massa dei consiglieri. Il Pd pare intenzionato a neutralizzare la possibile revoca delle dimissioni da parte di Ignazio Marino che ancora non intende "sciogliere la riserva" a riguardo. Per far cadere Marino servono le dimissioni contestuali di 25 consiglieri comunali.