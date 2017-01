Roma, nei verbali il "metodo Marra": "Faccio ciò che voglio, lei mi copre"

Proprio Murra, che con la Raggi aveva sottolineato l'illegittimità della nomina di Salvatore Romeo a capo segreteria, nell'interrogatorio ha confermato, racconta il Corriere della Sera, che durante la riunione il sindaco gli chiese di "non mettere per iscritto il parere contrario". Una decisione, a quanto pare, concordata con Marra e Romeo, tanto che a Murra il primo aveva confermato di poter fare "tutto ciò che voglio, tanto lei mi copre".



E infatti la Procura sta cercando di far luce anche sull'incarico di responsabile del Turismo al fratello di Marra, Renato, caso sul quale i magistrati hanno deciso di acquisire la documentazione per verificare eventuali abusi.



Il clima di tensione nella Capitale si intuisce però anche dalle intercettazioni telefoniche riportate dal quotidiano di via Solferino. "Il 31 ottobre Raffaele Marra viene chiamato da Salvatore Romeo che gli dice che lei (il sindaco) sta trattando tutta la materia in sala dei consiglieri, ossia la questione posizione di Marra e tutte quelle posizioni delle intromissioni da parte di chi non c'entra nulla. Salvatore dice che sta andando bene".



I due, poi, parlano anche del M5s. "Salvatore dice che ha notato Virginia molto forte e molto incazzata mentre non si aspettava la non reazione di Massimo Colomban. Marra dice che lui è andato da Grillo e aggiunge che un giorno gli racconterà tutto. Salvatore dice che anche lui deve parlargli, ma non per telefono".