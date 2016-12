Roma, mozione sfiducia M5S a Marino

16:03 - Dopo Ncd, anche il Movimento 5 Stelle si prepara a presentare una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di Roma, Ignazio Marino. Ma non per il caso delle multe. "Presenteremo una nostra mozione per tutti gli errori fatti fino a oggi: dal miliardo buttato per i lavori della Metro C alle scelte in materia di urbanistica, dal caso Castaldo al Centro Carni fino alle società partecipate", scrive il gruppo M5S Roma in una nota.