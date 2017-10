Roma, ministro Calenda: tavolo sta superando soglia del ridicolo

"La situazione del tavolo Roma sta rapidamente superando la soglia del ridicolo". Lo dichiara il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, affermando che "dal 21 settembre - giorno in cui abbiamo inviato la prima lettera per l'avvio del tavolo - cerco di parlare con Virginia Raggi in merito al lavoro preliminare da svolgere in vista della riunione fissata il 17 ottobre". A questo punto, aggiunge, "ritengo urgente incontrare la sindaca".