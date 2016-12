Roma, Meloni: "Nulla mi unisce a Casini, Alfano, Fini o Alemanno"

"Io non ho niente che mi unisce a Casini, Alfano, Fini, Alemanno e un sacco di altra gente. Io voglio rappresentare una politica credibile". Lo afferma la candidata sindaco di Roma di Fdi Giorgia Meloni. "Se i romani crederanno in questa avventura, la politica sarà in grado di dare risposte", aggiunge. E a chi le chiede di Francesco Storace replica: "Non mi dispiace niente, mi dispiace solo che non si riesca a parlare dei problemi dei romani".