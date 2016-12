Roma, Meloni attacca Berlusconi: "Un favore a Giachetti e Renzi"

Si infiamma la corsa al Campidoglio dopo la decisione di Forza Italia di sostenere Alfio Marchini. Giorgia Meloni, candidata a sindaco di Roma per Fratelli d'Italia e Lega, attacca Silvio Berlusconi: "Favorisce Giachetti, FI vuole rafforzare un governo infame". Secondo la Meloni, comunque, Marchini non ha chance: "Al ballottaggio non ci arriverà mai. Sostenere il contario significa far vincere la sinistra".