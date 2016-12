Roma, Meloni a Berlusconi: non sosterremo la candidatura di Marchini

Speravamo - dice ancora la presidente di Fratelli d'Italia - e abbiamo chiesto più volte un tavolo per discuterne - nella disponibilità a trovare un candidato che mettesse insieme tutto il centrodestra, ma se Forza Italia intende sostenere Marchini possiamo solo fare loro i nostri migliori auguri. FdI sosterrà invece un candidato di centrodestra, perché a noi gli inciuci e i pastrocchi non piacciono in Parlamento e non piacciono per il Campidoglio".



"Leggo dalle pagine di Repubblica - riprende - che secondo Silvio Berlusconi ambirei a candidarmi presidente della Regione Lazio. Non capisco da dove derivi questa convinzione visto che la notizia non corrisponde a verità e non ne abbiamo mai parlato, anche per l'ovvia ragione che non si sta andando al voto. In ogni caso non ho fondato Fratelli d'Italia per far dire a Berlusconi cosa intendo fare".