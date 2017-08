Roma, Mazzillo rimane nella giunta Raggi: "Resta al Bilancio"

Andrea Mazzillo resta al suo posto nella giunta Raggi, con deleghe "dimezzate" in quanto non è più responsabile di casa e patrimonio ma rimane assessore al Bilancio. E'questo a quanto si apprende l'esito del lungo e teso confronto a Palazzo Senatorio. A lui alla fine è stata riconfermata la fiducia per la gestione del bilancio, di cui il Comune a 5 stelle ha sempre rivendicato l'approvazione per primi in Italia tra le grandi città.