Roma, Mazzillo: "Io epurato, è stato uno sgarbo istituzionale"

"Ritengo che sia stato un vero sgarbo istituzionale quello che ho subito. Sono stato sostanzialmente epurato dalla giunta. Anche per me è stata una sorpresa". Così l'ex assessore di Roma Andrea Mazzillo commenta il "licenziamento" in Campidoglio. "Pensavo che tutto fosse rientrato - dice sugli screzi con la Raggi -. Non c'è stata nessuna preventiva informazione, nessun cenno dal sindaco. Avere la notizia da un'agenzia mi è riuscito molto indigesto".