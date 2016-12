14 dicembre 2014 Roma, Marino sostituisce assessore alle politiche sociali: presto la nuova giunta Via Rita Cutini che gestì l'emergenza di Tor Sapienza. "Via le maglie del malaffare dal Comune", dice. Al suo posto Francesca Danese Tweet google 0 Invia ad un amico

20:25 - Cambia l'assessore alle politiche sociali del Campidoglio. Va via Rita Cutini, l'assessore che gestì l'emergenza Tor Sapienza. Al suo posto Francesca Danese. Lo annuncia in una nota il sindaco Ignazio Marino manifestando "stima per una persona che ha fatto della difesa dei più deboli una ragione di vita". "Sono sicuro - aggiunge il primo cittadino - di poter ancora collaborare con lei".

"Dopo due ore di colloquio sincero, onesto e anche costruttivo, con l'assessore Rita Cutini, siamo arrivati alla decisione di concludere il rapporto di collaborazione", spiega il sindaco di Roma, rinnovando alla Cutini "la stima e la fiducia che le ho attribuito e dimostrato in questo difficile anno e mezzo".



Francesca Danese, proveniente dal mondo cattolico e da quello del volontariato, è la presidente del Cesv Lazio, Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio.



Cutini: "Il Comune chiuda le maglie del malaffare" - "E' ora di richiudere le maglie larghe che hanno generato spazi per il malaffare. Il problema è far uscire Roma da questa emergenza". Così l'ormai ex assessore ai servizi sociale di Roma, Rita Cutini, spiega di essersene andata "perché non ravviso più le condizioni per continuare". L'ex assessore precisa poi che il sindaco Marino "non ha fatto il perno della ricostruzione necessaria".



Marino: "Nuova giunta? Siamo molto vicini" - "Siamo molto vicini. Stiamo lavorando per dare un governo all'altezza della città nei tempi più brevi possibili". Così il sindaco di Roma Ignazio Marino a chi gli chiede se ci fossero novità sul rimpasto di giunta.