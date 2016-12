Roma, Marino: sarei in galera se avessi seguito il Pd

Poi l'affondo: "Se avessi seguito tutti i consigli del Pd forse mi avrebbero messo in cella di isolamento", dice l'ex sindaco di Roma presentando il suo libro.



"Diversi candidati hanno detto che non solo non hanno un programma ma non hanno nemmeno iniziato a scriverlo. Questo è un libro che puo' essere uno spunto di riflessione per tutti quelli che non lo hanno", ha aggiunto Marino, rispondendo a chi gli chiede se il suo libro sia un manifesto elettorale. "Credo che per ritenersi all'altezza credo si dovrebbe iniziare a scrivere un programma", ha aggiunto.