Roma, M5s: "Presidente Oref indagata per bancarotta"

"Secondo notizie stampa non smentite, la presidente dell'Oref è indagata per reati pesanti come la bancarotta fraudolenta". Lo ha scritto su Fb il capogruppo M5s del Municipio X di Roma, Paolo Ferrara, dopo la bocciatura del bilancio consolidato del Campidoglio da parte dall'organismo di revisione economica e finanziaria. "Non si vuole pensar male, ma il sospetto che l'Oref approfitti del suo compito per fare politica è legittimo", ha aggiunto.