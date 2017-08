Roma, Lemmetti : "Sono qui perché mi ha chiamato il sindaco Raggi"

"Sono qui perché mi ha chiamato il sindaco Raggi". Queste le prime parole di Gianni Lemmetti, ex assessore al bilancio del comune di Livorno, pronto a ricoprire lo stesso ruolo a Roma essendo stato designato dal primo cittadino della Capitale come sostituto di Andrea Mazzillo. "Sono stato chiamato per conoscere giunta e consiglieri e mettermi a disposizione della giunta Raggi".