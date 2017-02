Roma, legale della Raggi: "Dossier contro De Vito è fantapolitica"

Il presunto dossier contro Marcello De Vito per favorire Virginia Raggi nella candidatura M5s al Campidoglio è "fantapolitica". Lo ha detto Alessandro Mancori, legale del sindaco. Secondo quanto riportato dalla stampa Raffaele Marra, ex fedelissimo della Raggi ora in carcere, avrebbe svolto un ruolo chiave nella realizzazione del dossier ai danni del rivale. Non è ancora stato fissato l'interrogatorio della Raggi sulla nomina di Marra senior.