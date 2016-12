Roma, la sindaca Raggi celebra la prima unione civile della capitale: "Oggi è nata una famiglia"

Primo matrimonio gay a Roma: le immagini 1 di 17 Ansa Ansa Primo matrimonio gay a Roma: le immagini Mille scatti, sorrisi, abbracci, tra i tanti amici e i giornalisti ai quali si concedono con gentilezza, tra un selfie, un bacio tra loro e alle foto di gruppo. Raffaele Francesco Villarusso e Luca De Sario , la prima coppia di persone dello stesso sesso unite civilmente a Roma dalla sindaca Virginia Raggi, si gode la felicità dell'evento. "È una forte emozione - dice Francesco ai cronisti -. Abbiamo sentito la sindaca vicina, emozionata, come un'amica e ci ha messo a nostro agio. Questa legge ci rende tutti uguali. Bisogna avere il coraggio di essere felici. Siamo una coppia del futuro ma legata alla tradizione", ha aggiunto. Per i due sposi cilindro viola e completo con gilè, in grigio, e Sneakers. Papillon in tinta col cilindro Camicia bianca con jabod. "E' una forte emozione. Questa legge ci rende tutti uguali. Bisogna avere il coraggio di essere felici". Così Francisco Raffaele Villarusso, uno dei due ragazzi uniti civilmente in Campidoglio. "Lo abbiamo messo nero su bianco, ora siamo una famiglia, come lo eravamo già nella realtà di tutti i giorni" ha aggiunto l'altro giovane Luca De Sario, visibilmente emozionato.



"Vi auguro una unione lunga e divertente - ha detto nella celebrazione la sindaca Raggi - potrebbe avere qualche scossone ma vi auguro di superare gli ostacoli che la vita ci pone davanti. Questa è la sfida che vi accingete ad intraprendere, andate avanti a testa alta con forza e divertitevi, il segreto è divertirsi. Vi auguro una vita intensa" ha concluso la prima cittadina della capitale prima di leggere gli articoli del codice così come previsto dalla procedura.