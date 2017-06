Roma, la Raggi scrive al prefetto: "Limitare la presenza di migranti"

La Raggi sottolinea la necessità di considerare l'elevata "pressione migratoria cui è sottoposta Roma" nella decisione della dislocazione di nuove strutture di accoglienza.



"Per tali motivi e in considerazione degli elevati flussi di migranti non censiti, l'amministrazione auspica che le valutazioni sulle possibili devastanti conseguenze in termini di costi sociali e di protezione degli stessi beneficiari, evitando di gravare, ulteriormente, sul territorio comunale", si legge ancora nella lettera.