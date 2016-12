Roma, l'annuncio di Virginia Raggi: "La giunta è chiusa"

Mercoledì ci sarà una prima riunione informale del team. Una squadra di governo "forte, con le mani libere" assicurano dall'entourage della sindaca di Roma. Sei uomini e tre donne, alle quali aggiungere il sindaco e il capo di gabinetto Daniela Morgante. Donna anche la vice capo di gabinetto Virginia Proverbio.



La squarda non ancora ufficializzata - Nella squadra ufficiosa compaiono: Paolo Berdini all'Urbanistica, Paola Muraro all'Ambiente, Andrea Lo Cicero allo Sport, Luca Bergamo alla Cultura, Flavia Marzano alla Semplificazione-Smart City, Laura Baldassarre al Sociale, Adriano Meloni allo Sviluppo economico, Marcello Minenna al Bilancio, Enrico Stefano (oppure un tecnico, donna) ai Trasporti supportato da una cabina di regia di esperti del settore. Daniele Frongia, braccio destro della Raggi, dovrebbe diventare vicesindaco con delega al Patrimonio e Partecipate ma di queste ultime potrebbe anche occuparsi Salvatore Romeo. Capo di gabinetto in Campidoglio sarà invece Daniela Morgante, magistrato della Corte dei Conti ed ex assessore al Bilancio della prima giunta di Ignazio Marino. A farle da vice, temporaneamente e "fino al 21 agosto 2016", Virginia Proverbio, dirigente amministrativo già nominata vice capo di gabinetto vicario dall'ex commissario di Roma Francesco Paolo Tronca.



"Tutti contro Virginia, ma siamo forti" - "Avevamo previsto che sarebbero stati tutti contro Virginia e la sua Giunta. Ma siamo un gruppo compatto e forte" tuona Luigi Di Maio che non vuol sentire parlare di beghe interne o guerre, per lui è solo "gossip". "A Roma la giunta Raggi è pronta, ed il M5S è già al lavoro". A cinguettare su Twitter è Carla Ruocco, deputata e componente del direttorio 5 Stelle. Non è l'unica tra i pentastellati che fa sentire la sua voce per ribadire che nella Capitale e in Campidoglio non c'è alcun problema.



Di Maio: "Guerre interne? Quello che state leggendo è tutto falso" - "Quello che state leggendo sui giornali in questi giorni è falso - dice il vicepresidente della Camera Di Maio - Dal gossip su Roma, alle telefonate, alle correnti, alle beghe interne, addirittura le invenzioni sui litigi con Grillo". "La giunta si è chiusa nelle ultime 48 ore - riferiscono dall'entourage della Raggi - E' forte, ha le mani libere e sposa il progetto di governo del Movimento 5 Stelle. Lavorerà nell'interesse dei cittadini".



L'annuncio del "dream team" è previsto per il 7 luglio, giorno in cui il consiglio comunale si riunirà per la sua prima volta. Per mercoledì è prevista invece una prima riunione informale tra Raggi e gli assessori in Campidoglio. Insomma dopo giorni tesi pare che la quadra sia stata trovata.